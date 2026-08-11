Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Şırnak Öğretmenevi’nde 81 ilin milli eğitim müdürünün katıldığı toplantıda yeni eğitim öğretim yılına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Toplantının açılışında konuşan Tekin, Türkiye’nin demokratikleşme ve toplumsal bütünleşme sürecine ilişkin değerlendirmeler yaparken, eğitim politikalarının da milli birlik ve beraberliği güçlendirecek şekilde yürütülmesi gerektiğini söyledi.

Tekin, okullarda gerçekleştirilen etkinliklerde milli birlik ve beraberlik vurgusunun öne çıkarıldığını belirterek, çocukların ülkenin birlik ve beraberliğine sahip çıkacak şekilde yetiştirilmesinin eğitim sisteminin önemli sorumluluklarından biri olduğunu ifade etti.

Bakan Tekin, etnik veya dini kimlik ayrımı gözetmeksizin tüm vatandaşların yanında olacaklarını dile getirerek, bu anlayışın yeni dönemde de eğitim politikalarının ana gündemlerinden biri olacağını söyledi.

2026-2027 eğitim öğretim yılı hazırlıklarına da değinen Tekin, Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli kapsamında ailelerin eğitim sürecine dahil edilmesine önem verdiklerini belirtti.

Bu doğrultuda Bakan Tekin, yeni eğitim öğretim yılında “Aile Okulu” ve “Ebeveyn Okulu” programlarına öncelik verilmesi talimatını verdi. Programlarla okul ile aile arasındaki iş birliğinin güçlendirilmesi ve ebeveynlerin çocukların eğitim süreçlerine daha etkin katılımının sağlanması hedefleniyor.

Toplantıda ayrıca yeni eğitim öğretim yılına ilişkin hazırlıklar, okul-aile iş birliği çalışmaları ve eğitim faaliyetlerinin genel değerlendirmesi ele alındı.

81 ilin milli eğitim müdürlerinin katıldığı toplantının, birim amirlerinin sunumlarıyla iki gün boyunca devam edeceği bildirildi.