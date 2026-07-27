Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'in Erzurum'da düzenlediği bilgilendirme toplantısının ardından programa katılan gazetecilere iPad ve anahtarlık hediye etmesi dikkat çekti. Bazı gazeteciler, kendilerine verilen hediyeleri sosyal medya hesaplarından paylaşarak Bakan Tekin'e teşekkür etti.

KAMU GÖREVLİSİNDEN YÜKSEK BEDELLİ HEDİYE

Kamu adına görev yapan bir bakanın, faaliyetlerini izleyen gazetecilere yüksek bedelli elektronik ürünler hediye etmesi kamuoyunda etik tartışmalarını da beraberinde getirdi.

HEDİYELER SOSYAL MEDYADA PAYLAŞILDI

Programa katılan bazı gazeteciler, kendilerine verilen hediyelerin fotoğraflarını sosyal medya hesaplarından paylaşarak Bakan Tekin'e teşekkür etti.

Paylaşımlardan birinde, 24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramı dolayısıyla verilen hediyeler "zarif jest" olarak nitelendirilirken, basının emeğine ve sorumluluğuna verilen değerin göstergesi olduğu ifade edildi.

iPAD'İN DEĞERİ DİKKAT ÇEKTİ

Gazetecilerin paylaştığı fotoğraflarda hediye edilen iPad'in kutusu da yer aldı. Fotoğraftaki modelin piyasa fiyatının teknik özelliklerine göre yaklaşık 20 bin TL ile 45 bin TL arasında değiştiği belirtildi.