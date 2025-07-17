Liselere Geçiş Sistemi (LGS) sınavına ilişkin "şaibe" ve "usulsüzlük" iddiaları gündemdeki sıcaklığını korurken Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, TRT Haber'de gündemi değerlendirdi.

'LGS'DE ŞAİBE' İDDİALARI

Bakan Tekin, "LGS'de 719 birinci çıkması" ve "soru kitapçıklarının erken paylaşıldığı" iddialarına yanıt verdi.

Paylaşılan PDF materyallerini incelediklerini aktaran Tekin, "Bir kere bizim PDF materyalimiz değil. Yani soruların çalındığı iddiası külliyen yalan. Böyle bir olay yok" dedi.

"PDF görüntüsü, sınav saat 10.45'te bitiyor, saat 11.57'de yayınlanmış" diyen Tekin, ilgili PDF'i paylaştığı iddia edilen ilgili idareciyle birlikte 29 kişi hakkında soruşturma başlatıldığını söyledi.

SINAVDA ÇIKAN 'BİRİNCİLER'

Tekin, "bir ilden 480 öğrenci LGS birincisi oldu" iddialarına ilişkin şunları söyledi:

"Bir ilden 480 tane birinci çıktı' deniyor. İstanbul'da 163 öğrencimiz var tam puan alan. Bahsedildiği gibi 'Anadolu'da 480 öğrenci bütün soruları doğru yaptı' bilgisi yalan, yanlış bilgi.

Yarışlara girilmesini doğru bulmuyorum. Artık iddialar farklı bir noktaya gidince bu bilgileri paylaşıyoruz.

719 öğrenci içinde 63 tanesi imam hatip okullarından mezun, kalanı diğer orta okullarımızdan mezun."

'719 ÖĞRENCİNİN TÜM SORULARI DOĞRU YANITLAMASI SAĞLIKLI BİR DURUM'

Tekin şunları söyledi:

"Girdiğim her ortamda öğrenciler bana teşekkür ediyorlar 'LGS kolaydı' diye. Öğretmenlerimiz 'Bizim anlattıklarımızdandı' diyor. Birisi çıkıyor ve genelleme yapıyor. Bakanlığımızın uyguladığı politikaların başarılı olduğunun göstergesidir bu. Çocukların seviyelerine uygun soruların sorulduğunu görüyoruz. 719 öğrencimizin tüm soruları doğru yanıtlaması sağlıklı bir durum."

LİSE SÜRESİ KISALACAK MI?

Bu arada Bakan Tekin, Memur-Sen ve Eğitim-Bir-Sen tarafından yapılan araştırmada lise eğitiminin 3+1 ya da 2+2 modeline yönelik görüşler çıkmasının ardından başlayan tartışmalara ilişkin konuştu.

Tekin moderatörün, 4 yıllık zorunlu lise eğitim süresinin kısalıp kısalmayacağı ile ilgili sorusuna "Kamuoyunda bir talep olursa biz de ilgili birimlerimizle beraber değerlendiririz" yanıtını verdi.