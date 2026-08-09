Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, katıldığı programda öğrencilerle bir araya gelerek kendisine yöneltilen soruları yanıtladı. Etkinlikte bir öğrencinin "Neden tek tip kıyafet giymek zorundayız? Okullarda serbest kıyafet uygulaması neden kalktı?" sorusu üzerine Bakan Tekin, alınan kararın gerekçelerini detaylarıyla paylaştı.

SOSYO-EKONOMİK AYRIMCILIĞA DİKKAT ÇEKTİ

Okullarda serbest kıyafet uygulamasının 2012 yılında başladığını hatırlatan Bakan Tekin, süreç içerisinde uygulamaya bağlı bazı olumsuzlukların gözlemlendiğini belirtti. Serbest kıyafetin öğrenciler ve aileler arasında sosyo-ekonomik gelir düzeyine dayalı bir ayrımcılık algısı oluşturduğunu vurgulayan Tekin, bu durumu engellemek amacıyla her okul için standart kıyafet kararı alındığını ifade etti.

GÜVENLİK VE EKONOMİK TEDBİRLER

Uygulamanın velilere ek yük getirmeyecek tedbirlerle yürütülmesinin amaçlandığını belirten Tekin, standart kıyafetin güvenlik boyutuna da dikkat çekti. Okul kıyafetleri sayesinde hangi öğrencinin hangi kuruma ait olduğunun kolayca anlaşıldığını belirten Bakan Tekin, bu sayede okul binalarına yabancı kişilerin girişinin tespiti ve önlenmesinin daha pratik hale geldiğini aktardı.