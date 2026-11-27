Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, 24 Kasım Öğretmenler Günü etkinlikleri kapsamında İstanbul Bahçelievler'deki 15 Temmuz Şehitleri Anadolu İmam Hatip Lisesi'nde "Ortak Hafıza, Ortak Gelecek" temasıyla düzenlenen Türk Dünyası Öğretmen Buluşması'na katıldı. Burada konuşan Bakan Tekin, müfredatta yapılan kavramsal değişikliklere ve Türk dünyasıyla yürütülen ortak eğitim projelerine ilişkin önemli açıklamalarda bulundu.

Konuşmasına başöğretmen Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere ebediyete intikal eden şehitleri, devlet adamlarını ve öğretmenleri anarak başlayan Tekin, tüm öğretmenlerin gününü kutladı. İkinci Dünya Savaşı sonrasında oluşan iki kutuplu dünya düzeninde kardeşlik bağı bulunan milletlerin yapay sınırlarla ve ideolojik literatürlerle birbirinden koparılmaya çalışıldığını ifade eden Tekin, pedagojik yenilikleri müfredata dahil ederken bu tür kavramları sistemin dışına çıkarmayı hedeflediklerini söyledi.

KÜLTÜR VE GÖNÜL COĞRAFYAMIZ KOMİSYONU KURULDU

Öğretim programlarını yeniden yapılandırırken teknik ekibin yanı sıra 6 ayrı komisyon kurduklarını aktaran Bakan Tekin, bunlardan birinin "Kültür ve Gönül Coğrafyamız Komisyonu" olduğunu kaydetti. Komisyonun, Türk dünyasının ortak tarihi, kültürel mirası ve yetiştirdiği şahsiyetlerin müfredata yansıtılması üzerine çalıştığını belirten Tekin, yeni ders kitaplarında kardeşlik iklimini yeniden inşa edecek yaklaşımların yer alacağını vurguladı.

ORTA ASYA YERİNE TÜRKİSTAN İFADESİ

Eğitim dilindeki terminolojinin önemine dikkat çeken Bakan Tekin, geçmişte Türk dünyasının bağlarını zayıflatmak amacıyla "Türkistan" yerine "Orta Asya" kavramının tercih edildiğini dile getirdi. Bu terminolojiyi dönüştürdüklerini açıklayan Tekin, şunları kaydetti:

"Kullandığımız dili, terminolojiyi, binlerce yıllık tarih birikimine uygun bir biçimde yeniden gözden geçirdik. Ders kitaplarımızda Orta Asya kavramı yerine Türkistan ifadesini kullanmaya başladık. Bu benim çok önemsediğim bir durum."

ORTAK TARİH KİTABI OKUTULMAYA HAZIR

Müsteşarlığı döneminde, 2013-2014 yıllarında başlattıkları Türk dünyasında ortak tarih kitabı okutulması girişiminin tamamlandığını bildiren Tekin, kitabın Türk dünyasındaki okullarda okutulmaya hazır hale geldiğini ifade etti. Geçen yıl ortak Türk alfabesinin de kabul edildiğini hatırlatan Tekin, bu adımların Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Türk Devletleri Teşkilatı'na üye ülkelerin liderlerinin çabalarıyla hayata geçirildiğini belirtti.

Bakan Tekin ayrıca, Öğretmenler Günü dolayısıyla Kazakistan, Özbekistan, Kırgızistan, Türkmenistan ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden gelen 33 öğretmenin Türkiye'nin 81 ilinden gelen meslektaşlarıyla İstanbul'da bir araya geldiğini ve kardeş okul uygulamaları kapsamında verimli çalışmalar yürütüldüğünü sözlerine ekledi.