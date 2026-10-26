Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'in İstanbul Kadıköy Lisesi'ne ziyareti öncesinde protesto pankartı astıkları gerekçesiyle gözaltına alınan Türkiye İşçi Partisi (TİP) üyesi Nevin Tekin ve Nehir Dizdar tutuklandı.

TİP'li Öğrenciler sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Sermayenin ve tarikatların bakanı Yusuf Tekin'e karşı gençliğin, MESEM'li kardeşlerinin sesini sokaklara taşıyan Nehir ve Nevin yoldaşlarımız tutuklandı. Korkundan başın eğik dolaştığını biliyoruz Yusuf. Bil ki bizim de yoldaşlarımızın da başı dimdik. Nehir'i ve Nevin'i geri alacağız, senden tüm suçlarının hesabını soracağız!" denildi.