Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'in Kadıköy Lisesi ziyareti öncesinde okula "Yusuf Tekin İstifa" pankartı astığı için tutuklanan iki TİP'li öğrenci Nehir Dizdar ve Nevin Tekin tahliye edildi.

Öğrenci Sendikası'ndan yapılan açıklamada "Geçtiğimiz günlerde 'Yusuf Tekin istifa' dedikleri için bir pankart gerekçe gösterilerek tutuklanan sıra arkadaşlarımız Nehir ve Nevin tahliye edildi! Sözümüzün arkasındayız! Sıra arkadaşlarımızı geri aldığımız gibi Bakan Yusuf Tekin de istifa edecek, gençlik özgür olacak!" ifadeleri kullanıldı.