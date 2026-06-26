Mülakat Mağduru Öğretmenler Platformu ve Özel Sektör Öğretmenleri Sendikası çatısı altında toplanan öğretmenlerin haklarını alamadıkları gerekçesiyle başlattıkları açlık grevi 12. gününde devam ediyor.

İstanbul ve Ankara’daki eylemlerde polisin sert müdahalesiyle karşılaşan öğretmenlerle ilgili bugüne kadar sessizliğini koruyan Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, ilk kez Koza TV’ye açıklamalarda bulundu.

‘KEŞKE ÖNCE ŞİKAYET ETSELERDİ’

Öğretmenlerin bakanlığa herhangi bir şikayette bulunmadığını belirten Tekin, “Keşke açlık grevi yapmadan önce şikayetlerini gelip Bakanlığa söyleseydiler. Hukuk devletinde önce, bir suç işleyen yapı, hukuksuz işlem yapan bir yer varsa; önce gelinir, idari işlem için itiraz edilir. Ondan sonra bu tür şeylere tevessül edilir. Bakanlığımıza ulaşmış, çalıştıkları okullarla ilgili herhangi bir şikayet yok. Şikayet yoksa kim tedbir alacak? Hukuk devleti böyle bir devlettir” ifadelerini kullandı.

‘KANIT BULAMADIK ŞEKLİNDE YANIT ALDIK’

Tekin'in açıklamalarının ardından öğretmenler şikayet dilekçeleriyle Millî Eğitim Bakanlığı'na yürümeye başladı. Yıllardır Bakanlığa bağlı çok sayıda kuruma konuya ilişkin şikayetlerini ilettiklerini ifade eden öğretmenler her seferinde "Kanıt bulamadık" şeklinde yanıt aldıklarını vurguladı.

‘DOSYALARI TAŞIMAYA TIR YETMEZ’

Özel Sektör Öğretmenleri Sendikası'nın X hesabından yapılan paylaşımda, "Sayın Yusuf Tekin, bizim bakanlığa ilettiğimiz şikayet dilekçelerini ve her hafta eğitim kurumları ile ilgili karakolda, adliyede verdiğimiz ifade dosyalarını Ankara'ya taşımak için tır yetmez. Fethullah Güner'e danışabilirsiniz" ifadelerine yer verildi.