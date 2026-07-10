Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, AKP'li milletvekilleri ile yaptığı toplantıda ders kitaplarından 'Kurtuluş Savaşı' ifadesinin kaldırıldığını ve bu kavramın yerine 'Milli Mücadele' ifadesinin kullanılmaya başlandığını belirtmiş, bu karar kamuoyunda tepkiyle karşılanmıştı. MEB, ders kitaplarında yaptığı değişikliklere bir yenisini eklerken, son Osmanlı Padişahı Vahdettin’in İngiliz gemisiyle ülkeyi terk ettiği bilgisinin de 8. sınıf ders kitaplarından çıkarıldığı öğrenildi.

BAKAN TEKİN "NEYDEN KURTULDUK" DEMİŞTİ

Bakan Tekin'in AKP'li vekillere yaptığı sunumda 'Kurtuluş Savaşı' ifadesinin kaldırılmasına gerekçe olarak “Neyden kurtuluyoruz? Ondan önce koskoca Osmanlı İmparatorluğu vardı” şeklinde konuştuğu öğrenilirken, hazırlanan son ders kitabında 'Vahdettin' ifadesi 'Sultan Vahdettin' olarak değiştirildi.



VAHDETTİN'İN KAÇTIĞI İNGİLİZ GEMİSİ DERS KİTABINDAN ÇIKARILDI

BirGün'de yer alan habere göre, ders kitabındaki en dikkat çeken farklılık ise son Osmanlı padişahı Vahdettin’e ayrılan bölümde kullanılmayan ifadeler oldu.





Saltanatın kaldırılmasının anlatıldığı bölümde “17 Kasım 1922’de son padişah Mehmet Vahdettin bir İngiliz gemisi ile İstanbul’dan ayrıldı” ifadesi kullanılıyordu. Yeni kitapta ise Vahdettin’den “Sultan” diye bahsedilirken “İngiliz gemisi” ifadesi de çıkarıldı. Kitapta Vahdettin’in kaçışı “Sultan Vahdettin 17 Kasım'da Malta Adası’na gitmek üzere ülkeyi terk etti” şeklinde yer aldı.