Liselerde verilen eğitim süresine yönelik tartışmaların ardından Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, geçtiğimiz aylarda yaptığı açıklama ile 4 yıllık lise eğitiminin süresinde indirime gidilebileceğinin sinyallerini vermişti.

Kamuoyunda yaşanan tartışmaların ardından konuya ilişkin yeni değerlendirmelerde bulunan Tekin, Türkiye Gazetesi'ne verdiği röportajında 'Lise eğitimi 3 yıla inecek mi?' sorusuna yanıt verdi.

'12 YILLIK EĞİTİM ARA ELEMAN SORUNUNA NEDEN OLUYOR'

Kamuoyunda tartışılan ve 12 yıllık zorunlu eğitimin fazla olduğuna yönelik tepkilerin ardından konuşan Bakan Tekin, “Lisenin yeniden tasarlanması veya ele alınması, çok fazla parametre içeren bir konu. Bir adım attığınızda bunun derslik, yatırım, öğretmen karşılığı gibi etkilediği alanlar var. ‘Eğitim süresinin 12 yıl olmasından dolayı ara eleman sorunu yaşanıyor’ diyorlar. Biz de sektörle yaptığımız toplantıda ‘O zaman buyurun tartışalım. Bundan mı kaynaklanıyor, başka bir şeyden mi kaynaklanıyor, beraber bulalım’ diye konuşmuştuk. Bu tartışılıyor kamuoyunda. Henüz kararlaştırılmış bir şey yok” ifadelerini kullandı.