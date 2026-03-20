Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin önceki gün, CHP’nin açtığı kreşler hakkında “Bakanlıktan izin alın sonra size destek olalım, kapatmaya çalışmıyoruz. LGBT’lilere bu kreşlerde ders verdiren zihniyetten çocukları korumaya çalışıyoruz” dedi.

"BU KEPAZELİĞE TENEZZÜL EDENLERİ..."

Bu sözlere CHP lideri Özgür Özel yanıt verdi. Özel “Çok ayıp, 785 çocuk merkezimiz var, suçladığın öğretmenlere bak. Biri şehit eşi, diğeri hamile, yakında bebeği olacak. Biri de başka programdan yerleştirilmiş öğretmen” diye konuştu. Özel sözlerini şöyle sürdürdü: “Sayın Bakan, çocuk etkinlik merkezlerini gözden düşürüp oralara çökmek için feryat figan gidiyorsun. Bu kepazeliğe tenezzül edenleri milletin vicdanına havale ediyoruz.”