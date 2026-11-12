Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’ndaki görüşmelere verilen arada MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile bir araya geldi.

DAVETİYE VERDİ

Yaklaşık 10 dakika süren görüşmede Tekin, 2 Kasım’da yaşamını yitiren kız kardeşi Serpil Bahçeli için Bahçeli’ye taziyelerini iletti. Tekin ayrıca kızının düğün davetiyesini verdi.

İKİ DE KİTAP SUNDU

Bakan Tekin, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından temel eğitim ve ortaöğretim kademelerine yönelik hazırlanan “Hakan ile Bilge'nin Türk Dünyası Yolculuğu” ile “Türk Dünyası Kültür Atlası: Bilge ve Hakan'ın Zamanı Aşan Yolculuğu” adlı kitapları da Bahçeli’ye sundu.