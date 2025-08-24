Trabzon'un Çaykara ilçesinde gerçekleştirilen bir düğün konvoyu sırasında havaya açılan rastgele ateşler bir kişinin hayatını kaybetmesine neden oldu.



Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda söz konusu üzücü hadiseye dikkat çekerek, şu ifadeleri kullandı:



"Adalet Bakanlığı olarak bu konuda hazırladığımız yasal düzenleme önerileri, 10. Yargı Paketi’nde yer almış ve Kanun Teklifi, Meclis Grubumuz tarafından uygun bulunarak TBMM Adalet Komisyonu’nda kabul edilmiştir. Bu düzenlemeler, TBMM Genel Kurulu gündemi nedeniyle yeni yasama yılının açılmasıyla beraber 11. Yargı Paketi'nde yeniden değerlendirilecektir.

Trafikte yol kesme eylemi, müstakil bir suç olarak düzenlenmekte, bu fiiller bakımından caydırıcı yaptırımlar belirlenmektedir.



- Cebir tehdit olmasa bile hukuka aykırı bir davranışta trafikte yol kesilmesi durumunda bu eylem suç olarak düzenlenecektir.

- Bu fiili işleyenlere 1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezası uygulanacaktır.

- Trafikte yol kesmenin yanında başka suçların işlenmesi durumunda hem yol kesme suçundan hem de işlenen diğer suçlardan ayrı ayrı ceza verilecektir."



EHLİYETLERİ DE İPTAL EDİLECEK



Öte yandan yılın ilk aylarında kamuoyunda tartışılan 43 maddelik 'Trafik Eylem Planı' düzenlemesi, ekim ayı itibarıyla Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Genel Kurulu'na sunulacak.

Düzenlemede dikkat çeken maddelerden biri de, düğün, konvoy ya da asker uğurlama gibi eğlencelerde trafik güvenliğini tehlikeye atacak davranışlarda bulunan sürücülere uygulanacak ehliyet iptalleri oldu.



Bu tür davranış ihlallerinde bulunan sürücülerin ehliyetleri, aşamalı olarak 2 yıla kadar iptal edilebilecek.