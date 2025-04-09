Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, teröristbaşı Abdullah Öcalan ile yeni bir görüşme yapılıp yapılmayacağına ilişkin konuştu. Tunç, İmralı için yeni bir görüşme talebinin yapılmadığını, Öcalan'ın akrabalarının bayram ziyareti gerçekleştirdiğini söyledi.

Tunç, tutuklu İBB Genel Sekreter Yardımcısı Mahir Polat'ın durumu hakkında yeni bir açıklama yaptı. Tunç, Mahir Polat'ın kontrollerinin yapıldığını sonuçlarının Adli Tıp'a gideceğini ve kurumun kararını vereceğini açıkladı.

Yılmaz Tunç, CHP'nin cumhurbaşkanı adayı ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ile 48 kişinin tutuklanması ve devamında yapılan protestolarda çoğunluğu genç olan yüzlerce kişi için açıklamada bulundu.

Tunç konuya dair açıklamasında, şunları söyledi:

"CHP Genel Başkanı, İstanbul'daki adli soruşturmalar başladığında sokak çağrısı yaptı. Gençlerimizin bir kısmı polislerle karşı karşıya geldiler. Gözaltılarla ilgili olarak 819 şüpheli hakkında işlem yapılmıştı bunlardan 278'i hakkında tutuklama kararı verilmişti. Önceki gün soruşturmanın neticesinde asliye ceza mahkemesine davalar açıldı. Gençlerle ilgili özellikle hususlar bunlar şu anda asli ceza mahkemesine üç ayrı mahkemeye ayrı ayrı düşen dosyalar prensiple beraber kararlar verilebilecektir. Oradaki işlenen fiilin durumuna göre her kişinin farklı eylemi olabilir bunları değerlendirecek olan şu andaki mahkemesidir. İşkenceye sıfır tolerans çerçevesinde çalışmalarımızı yürütüyoruz."

BAKAN TEKİN: "HERKES GÖZALTINA ALINMADI"

AKP'nin grup toplantısı öncesi Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'den de dikkat çeken bir açıklama geldi. Tekin, tutuklanan öğrencileri 'gösterileri terörize eden kişiler' olarak nitelendirdi.

Tekin, açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Protestolarda en son 800 civarı öğrenci gözaltına alındı. Kim gözaltına alınıyor? Güvenlik görevlilerimize karşı protesto hakkı açısından hiçbir şekilde izah edemeyeceğimiz şeylerle gösterilere katılan kişiler yani bu gösterileri terörize eden kişiler; protestolara katılan diğer kişilerin de haklarını terörize eden kişiler alınıyor. Buna böyle bakmak lazım.

"HERKES GÖZALTINA ALINMADI"

'Protestoya katılan herkes gözaltına alınıyor' demek yanlıştır. Böyle bir şey yok. Protestolara katılıp demokratik hakkını kullanırken antidemokratik, gayri hukuki şekilde davranan kişiler gözaltına alınacaklar. Demokratik bir hakkını kullanırken başka birinin yaşam hakkını elinden alacak şekilde davranan kişiler varsa da onların mutlaka hukuki müeyyidelerle karşı karşıya kalması gerekir."