Son Dakika Haberi... Son iki günde yurt genelinde yaklaşık 150 yangını meydana gelirken Adalet Bakanı Yılmaz Tunç yangınlara yönelik açıklamalarda bulundu.

Bakan Tunç yaptığı açıklamada, şimdiye kadar 17 şüphelinin gözaltına alındığını söyledi.

Bakan Tunç'un yaptığı açıklama şu şekilde:

17 GÖZALTI

"26-28 Haziran 2025 tarihleri arasında çeşitli illerimizde meydana gelen orman yangınlarından etkilenen tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz.

Yangınlar hakkında ilgili Cumhuriyet Başsavcılıkları tarafından çok yönlü ve titizlikle yürütülen adli soruşturmalar kapsamında şu ana kadar 17 şüpheli gözaltına alınmıştır.

CEZAEVİ YANGIN NEDENİYLE BOŞALTILDI

Bilecik Gölpazarı Açık Ceza İnfaz Kurumu, yangın nedeniyle tedbiren boşaltılmış, 1081 tutuklu ve hükümlü çevre illerdeki açık ceza infaz kurumlarına güvenli şekilde nakledilmiştir. Aileleri ve yakınları süreç hakkında bilgilendirilmiştir. Şu anda ceza infaz kurumlarımızda herhangi bir tehlike bulunmamaktadır. Yeşil Vatan’ımızı korumak için fedakârca görev yapan tüm ekiplerimize kolaylıklar diliyoruz"