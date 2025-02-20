Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, İstanbul'da cuma ve cumartesi günü beklenen kar nedeniyle "Yüzde 40’a varan uçak seferini tehir etmemiz söz konusu olacak" dedi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Karayolları Genel Müdürlüğü Akıllı Ulaşım Sistemleri Merkezi’nde karla mücadele çalışmaları kapsamında basın açıklaması yaptı. Uraloğlu, İstanbul başta olmak üzere Türkiye'nin bazı bölgelerinde cuma ve cumartesi günü yoğun yağışın devam edeceğini öngördüklerini ifade etti. Bu iki günlük süreçte genel olarak ulaşımda büyük bir sıkıntı olmayacağını kaydeden Uraloğlu, Karayolları Genel Müdürlüğü’nce alınmış önlemleri şöyle sıraladı:

- Karayolları Genel Müdürlüğümüzün sorumluluğunda 68 bin 550 kilometre yol ağı bulunmaktadır. Yine 81 ilimizde 452 adet karla mücadele merkezimizde, 12 bin 634 adet makine ile ekipmanımız ve 13 bin 283 personelimiz aktif olarak 7- 24 hazır haldedir. Bunun dışında da biz kar mücadelesinde kullanmak üzere 738 bin ton tuz yine 422 bin ton tuz agregası ve kritik yol kesimlerinde kullanılmak üzere 11 bin 576 ton kimyasal buz çözücü ve tuz çözeltisi karla mücadele merkezlerinde depolanmış durumdadır.

‘İSTANBUL, KOCAELİ VE SAKARYA DAHA ÇOK ETKİLENECEK’

Ülkenin en önemli, en yoğun trafiğinin olduğu yerin Marmara bölgesi olduğunu vurgulayan Uraloğlu, “3 tane ilimizin bu süreçte birazcık daha kar nedeniyle etkileneceğini düşünüyoruz; İstanbul, Kocaeli ve Sakarya. Buralara baktığımızda yine İstanbul'da 701 kilometrelik yol, Karayolları sorumluluğunda bulunuyor. Buralarda 2024- 2025 kar mücadelesinde, toplamda 32 adet tuz depolama merkezimiz var. Yaklaşık 100 bin ton tuz stoklanmış durumda. Yine yaklaşık 1700 personelimiz İstanbul'da konuşulanmış durumda. Kocaeli'ye baktığımızda 501 kilometre yol ağı uzunluğumuz var. Burada da 10 adet tuz depolama noktasında yaklaşık 35 bin ton civarında bir tuz depolanmış durumda. Sakarya’da, Karayolları Genel Müdürlüğü olarak 544 kilometre yol ağına sahibiz. 9 adet tuz depolama noktasında yaklaşık 31 bin ton tuz stoklanmıştır” diye konuştu.

‘KIŞ LASTİKLERİYLE YOLA ÇIKILMALI’

Bakanlık ve Karayolları Genel Müdürlüğü olarak üzerlerine düşeni yapma gayreti içinde olduklarını vurgulayan Uraloğlu, “Bu sadece bizim gayretimizle elbette olmaz. Biz sahada gerek jandarma gerekse de emniyetteki polis arkadaşlarımızın bizim ekiplerimizle koordinasyonunda yine 3 ilimizde de özellikle valiliklerimizin koordinasyonuyla çalışmalarımızı yürütüyoruz. Sürücülerimizin bir kere mutlaka kış lastikleriyle yola çıkmaları gerekir. Ticari araçlar için bu zorunlu. Ama biz özel araçlar için de bunu mutlaka tavsiye ediyoruz” açıklamasında bulundu.

'VATANDAŞIMIZI MAĞDUR ETMEYECEĞİZ'

Yaklaşık 14 bin kilometrelik demiryolu hattında da gerekli önlemlerin alındığını belirten Uraloğlu, havayolları için alınan önlemler hakkında ise şunları söyledi:

- Sabiha Gökçen ve İstanbul Havalimanı'nda da arkadaşlarımız yaklaşık 449 araç ve 800 personelle genel anlamda çalışmalarını yürütüyorlar. Sabiha Gökçen hem de İstanbul Havalimanı'nda yaptığımız değerlendirmeler, Meteoroloji raporlarını da dikkate alarak cumartesi ve cuma günü belli sayıda uçak seferlerinin iptal edilmesi, ertelenmesiyle ilgili genel bir çalışmamız oldu. Yüzde 40’a varan uçak seferini tehir etmemiz söz konusu olacak.

Bakanlık olarak ulaşımın bütün noktalarında gerekli önlemleri aldıklarını belirten Uraloğlu, “İnşallah bir aksamaya sebebiyet vermeksizin özellikle yoğun olmasını beklediğimiz 2 günlük kar mücadelesini yaparak vatandaşımızı mağdur etmeyeceğiz. Bütün ekiplerimizle beraber, bu vesileyle yola çıkacak olan vatandaşlarımıza hayırlı yolculuklar diliyorum” dedi.