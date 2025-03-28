Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu'dan açıklama geldi. Bakan Uraloğlu, yaptığı açıklamada "Sosyal medyada 13 ile 16 yaş arası ebeveyn iznine tabi olsun,13 yaş altına izin verilmesin" diye konuştu.

"YOL HARİTASI TESPİT ETTİK"

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ekipleriyle bir araya geldiklerini belirten Uraloğlu, "Bir yol haritası tespit ettik. Onu artık metne dökme noktasında hazırlıklarımızı yaptık." açıklamasını yaptı.

"13 YAŞ ALTINA İZİN VERİLMESİN"

Açıklamada şunlar kaydedildi:

-Sosyal medyada 13 ila 16 yaş arası ebeveyn iznine tabi olsun, 13 yaş altı izin verilmesin şeklinde genel bir mutabakat sağladık. Bunu ete kemiğe büründürüp, Meclisimizin takdirine, AK Parti grubumuzca getirilecek. Böyle bir düzenlemeyi bu sene içinde yapmış oluruz."