Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Hızlı Geçiş Sistemi (HGS) kapsamında başlatılan icra takiplerine ilişkin açıklamalarda bulundu.

Uraloğlu, usulüne uygun yapılmayan icra takipleri sonucunda vatandaşlardan alınan ödemelerin iade edileceğini duyurdu.

'25 BİN DOSYA İNCELENDİ'

HGS ödemelerine ilişkin iddiaları değerlendiren Bakan Uraloğlu, 2025 yılına ait 25 bin dosyanın tek tek incelendiğini belirtti.

Uraloğlu, konuya ilişkin açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Kredi kartına bağlanmış olan hiçbir HGS geçişinde sıkıntı yok. Yasal takibi durdurduk. Usulüne uygun yapılmamış olan icra takiplerinde ödemeleri geri iade ettireceğiz. 2025 yılı için 25 bin dosyayı tek tek inceledik. Yakın zamanda inşallah yasal düzenlemeler ve diğer mevzuat düzenlemelerini yaparak inşallah bunu hepimizin gündeminden çıkarmış olacağız."