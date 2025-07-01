AKP 172. Genişletilmiş İl Başkanları toplantısı tamamlandı. Toplantıya Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Erdoğan da katıldı. Programda sunum yapmak için kürsüye gelen İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, uzun bir konuşma yaptı.

ERDOĞAN SALONDAN AYRILDI

Oda TV'nin haberine göre, Bakan Yerlikaya'nın program formatında belirtilenden daha uzun süren konuşması üzerine Cumhurbaşkanı Erdoğan salondan ayrıldı.

Erdoğan toplantıdan ayrıldıktan sonra AKP çevrelerinin toplantıdan ayrılma sebebi olarak kendisini bekleyen bir misafiri olduğunu ifade etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın salondan ayrılmasının ardından konukların birçoğu da salonu terk etti.