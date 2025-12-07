İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya ile Bakan Yardımcısı Bülent Turan arasında bir süredir gerilim yaşandığı iddiaları, Elazığ’daki cenaze töreniyle yeniden alevlendi. Yerlikaya’nın daha önce Turan’ı uçağına almadığı ileri sürülürken, iki isim bu kez de Bakan Yardımcısı Mehmet Aktaş’ın annesinin cenazesinde yan yana görüntülenmedi.

GÖZLER YERLİKAYA VE TURAN’IN ÜZERİNDEYDİ

Elazığlı İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Aktaş’ın annesi Safiye Aktaş, tedavi gördüğü Fırat Üniversitesi Hastanesi’nde yaşamını yitirdi. Safiye Aktaş için Polatlar Camii’nde öğle namazının ardından cenaze namazı kılındı. Törene İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Bakan Yardımcıları Bülent Turan, Münir Karaloğlu ve Mehmet Sağlam da katıldı. Ancak gözler özellikle Yerlikaya ile Turan’ın üzerindeydi.

AYNI TÖREN, AYRI KARELER

Cenazede çekilen görüntülerde Yerlikaya ile Turan’ın yan yana gelmediği dikkat çekti. İki ismin sadece cenaze namazı sırasında aynı safta bulunduğu görüldü. Bu durum, son dönemlerde artan “Yerlikaya–Turan anlaşmazlığı” iddialarını güçlendirdi.

‘UÇAK’ İDDİASININ ARDINDAN YENİ GÖRÜNTÜ

Daha önce Yerlikaya’nın, yardımcısı Mehmet Aktaş’ın annesinin cenazesi için Elazığ’a giderken ekibindeki bazı isimleri uçağına aldığı, ancak Bülent Turan’ı uçağa almadığı iddia edilmişti. Cenazedeki mesafeli görüntülerin bu iddiaları teyit eder nitelikte olduğu yorumları yapıldı.