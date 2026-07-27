Gençlik ve Spor Bakanı Yardımcısı Hamza Yerlikaya, Minikler Türkiye Güreş Şampiyonası’nda oğlu Cihan Yerlikaya’nın rakibine yenilmesi üzerine tribünden mindere atladı. Hakemin üstüne yürüyen Yerlikaya’nın küfürlü ifadeler kullandığı öne sürüldü.

Haydarpaşa Spor Kulübü adına yarışan Cihan Yerlikaya müsabakayı kaybetti. Hakem kararlarına öfkelenen Halza Yerlikaya’yı çevredekiler ve görevliler zorlukla sakinleştirdi. Yerlikaya’nın tavrı büyük tepki çekti.

Turnuvayı düzenleyen kurum olan Türkiye Güreş Federasyonu, eski başkanları ve mevcut Bakan yardımcısı olan Hamza Yerlikaya’nın hakemin üzerine yürümesi ve küfür ettiği iddiaları ile ilgili soruşturma başlatıldığını açıkladı. Gözlemci ve hakem raporları doğrultusunda tutanaklar tutulduğu belirtilen açıklamada “Federasyonumuz, bağımsız yargı ve disiplin süreçlerinin takipçisi olacak” denildi.

LİSE DİPLOMASI SAHTE

50 yaşındaki Yerlikaya, AKP’den bir dönem Sivas Milletvekili seçildi. Dünya ve Avrupa şampiyonluğu bulunan ve Dünya Güreş Federasyonu (FILA) tarafından “Asrın Güreşçisi” ilan edilen Yerlikaya, sahte lise diploması ile gündeme geldi. Yerlikaya’nın Ankara İmrahor Meslek Lisesi adına düzenlenen lise diplomasının sahte olduğu, Ankara 7. Ağır Ceza Mahkemesi’nin kararı ile tescil edildi. Mahkeme, Yerlikaya’nın bu sahte diplomayı üniversiteye kayıt yaptırmak amacıyla kullandığını belirledi.

1995 tarihli sahte lise diplomasının hukuki olarak geçersiz (2001) tutulmasının ardından 2004 yılında dışarıdan Açık Öğretim Lisesi’ne kayıt yaptırarak yeniden okudu. Yerlikaya 2012-2015 yılları arasında Güreş Federasyonu Başkanlığı da yaptı.

Tribünden aşağıya böyle atladı

Bir dönem Asrın Güreşçisi ilan edilen Hamza Yerlikaya’nın tavrı sportmenliğe yakışmadı.