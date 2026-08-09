Terör örgütü PKK'nın 'kendisi feshettiğini' açıklamasının ardından silahlı bir saldırıda bulunmamış teröristlerin 'ceza indirimi' almasını öngören Çerçeve Yasa, TBMM Adalet Komisyonu'nda kabul edildi.



Cumhur İttifakı'nın tam destek verdiği yasa teklifini bakanlar başta olmak üzere bürokratlar da kutlamak için adeta sıraya girdi.





BAKAN YARDIMCISINDAN SKANDAL PAYLAŞIM



Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakan Yardımcısı Ahmet Aydın, çerçeve yasayı skandal bir görselle övdü. Aydın’ın, paylaşımının görselinde sözde Kürdistan bayrağı yer aldı. Aydın’ın bu paylaşımına sosyal medyadan tepki yağdı. “Devletin bölünmez bütünlüğünü hiçe sayan görsel neyin mesajı?”, “Hayrola ülkeyi mi böldünüz?” şeklinde ifadeler kullanıldı.



Aydın, tepkilerin ardından paylaşımını sildi.