Yaşar Güler, Katar Başbakan Yardımcısı ve Savunma İşlerinden Sorumlu Devlet Bakanı Şeyh Suud bin Abdurrahman bin Hasan Al Sani ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Görüşmede, Türkiye ile Katar arasındaki savunma iş birliği başta olmak üzere ikili ilişkiler ve bölgesel güvenlik konuları ele alındı. Tarafların, mevcut iş birliğinin geliştirilmesine yönelik görüş alışverişinde bulunduğu öğrenildi.

Yetkililer, görüşmenin iki ülke arasındaki stratejik diyaloğun sürdürülmesi açısından önem taşıdığına dikkat çekti.