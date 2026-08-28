Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, imalat sanayisine yönelik hazırlanan yeni finansman programının ayrıntılarını kamuoyuyla paylaştı. Toplam büyüklüğü 250 milyar liraya ulaşan paketle, işletmelerin uygun koşullarda finansmana erişiminin desteklenmesi hedefleniyor.

Bakan Kacır’ın açıklamasına göre firmalar, yeni finansman programı için 1 Eylül itibarıyla başvuruda bulunabilecek. Programdan hem KOBİ’ler hem de büyük ölçekli işletmeler yararlanabilecek.

BÜYÜK İŞLETMELERDE KREDİ LİMİTİ 150 MİLYON LİRAYA YÜKSELTİLDİ

Yeni uygulamayla birlikte büyük işletmeler için kredi üst limiti önemli ölçüde artırıldı. Daha önce 50 milyon lira olan kredi tutarı, yeni program kapsamında 150 milyon liraya çıkarıldı.

İşletmelere tahsis edilecek kredi limitleri ise firmaların iş gücü maliyetleri dikkate alınarak belirlenecek.

Program çerçevesinde KOBİ’ler ile büyük ölçekli firmalara 6 aya kadar ödemesiz ve 36 aya kadar vadeli finansman imkanı sağlanacak.

SABİT FAİZLİ KREDİLERDE ORAN YÜZDE 37 OLACAK

Finansman paketinde işletmelere iki farklı kredi seçeneği sunulacak. Firmalar sabit maliyetli veya değişken maliyetli kredi kullanabilecek.

Sabit maliyetli krediler yüzde 37 oranıyla kullandırılırken, değişken maliyetli kredilerde uygulanacak oran TLREF+1 olarak belirlendi.

Programın istihdamı korumaya yönelik de bir desteği bulunuyor. İşletmelerin 2026 yılının ocak-haziran dönemindeki ortalama çalışan sayısını temmuz-aralık döneminde muhafaza etmesi halinde, kullandıkları kredilerin finansman maliyetinin 12 puanı Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından karşılanacak.

Bu destek sayesinde sabit maliyetli kredilerde yıllık finansman oranının yüzde 25 seviyesine kadar gerilemesi bekleniyor.

KOBİ'LERE KEFALET İMKANI

Yeni finansman paketinde KOBİ’lerin krediye erişimini kolaylaştırmak amacıyla kefalet desteği de devreye alınacak.

Bakan Kacır, programın koşullarını açıklarken büyük işletmeler için kredi limitinin 50 milyon liradan 150 milyon liraya yükseltildiğini belirtti. Kredi limitlerinin firmaların iş gücü maliyetleriyle bağlantılı olarak hesaplanacağını ifade eden Kacır, KOBİ ve büyük işletmelerin 6 aya kadar ödemesiz ve 36 aya kadar vadeli finansmandan yararlanabileceğini söyledi.

Kacır, sabit maliyetli kredilerde yüzde 37, değişken maliyetli kredilerde ise TLREF+1 oranının uygulanacağını aktararak, istihdamını koruyan işletmelerin finansman maliyetinin 12 puanının Bakanlık tarafından karşılanacağını bildirdi.

Bu uygulamayla sabit maliyetli kredilerde yıllık finansman oranının yüzde 25’e kadar düşeceğini belirten Kacır, KOBİ’lere ayrıca kefalet desteği sağlanacağını açıkladı.

BAŞVURULAR 1 EYLÜL'DE ALINMAYA BAŞLANACAK

250 milyar liralık finansman paketinden yararlanmak isteyen işletmeler için başvuru süreci 1 Eylül’de başlayacak.

Başvuruların alınmasının ardından program kapsamında protokol imzalanan bankalar firmaların kredi değerlendirmelerini gerçekleştirecek. Değerlendirme sürecinin tamamlanması ve kredi tahsisinin yapılmasının ardından işletmeler, kendilerine ayrılan finansmana erişebilecek.