İçişleri Bakanı Ali Yerkilaya, Kurban Bayramı'nda yaşanan trafik kazalarının bilançosunu X hesabından açıkladı. Yerlikaya, şunları kaydetti:

YAKLAŞIK 4 BİN KAZA OLDU

"Kurban Bayramı tatili boyunca 3 bin 913 trafik kazası meydana geldi. Bu kazalarda olay yerinde maalesef 44 vatandaşımız hayatını kaybetti; 6 bin 370 vatandaşımız da yaralandı. Hayatını kaybeden 44 vatandaşımız 54 ayrı trafik kuralı ihlali gerçekleştirdi. Bunların yüzde 48.1’i hız ihlali, yüzde 18.5’i şerit izleme / değiştirme, yüzde 14.9’i geçiş önceliği, yüzde 3.7’si dönüş kuralları, yüzde 1.8’i arkadan çarpma ve yüzde 13’ü diğer ihlallerdi.

"CAN KAYIPLARININ 18'İ YERLEŞİM YERİ İÇİNDE"

Kurban Bayramı tatilinde trafik kazalarındaki can kayıplarının 18'i yerleşim yeri içinde; 26’sı yerleşim yeri dışında meydana geldi. Kurban Bayramı tatilinde, 30-35 km aralıklarla radar uygulaması yapılan otoyollarda ölümlü trafik kazaları çok daha az yaşandı.

"HIZ SINIRI 140 OLAN OTOYOLLARIMIZDA CAN KAYBI SIFIR"

Hız sınırı 140 olan otoyollarımızda can kaybı şükürler olsun sıfır. Hız sınırının 130 olduğu otoyollarda ise maalesef 2 vatandaşımız hayatını kaybetti. Radar uygulamasının daha seyrek olduğu, hız sınırının 50 ila 80 km arasında değiştiği yerlerde maalesef 22 vatandaşımızı, hız sınırının 90 ila 110 km arasında değiştiği yerlerde ise maalesef 20 vatandaşımızı kaybettik.

"ÖLÜMLÜ TRAFİK KAZALARININ HER BİRİNİ TEK TEK İNCELİYORUZ"

Ve maalesef hayatını kaybeden 44 vatandaşımızdan 14’ü, motosiklet sürücüsü ve motosiklette yolcu konumunda olanlardan oluşuyor. İzmir’de meydana gelen ve 5 vatandaşımızın hayatını kaybettiği kazada, sürücünün ehliyetine, 'alkollü araç kullanmaktan' 3 kez işlem yapıldığı; bu nedenle kazanın olduğu tarihte ise sürücü belgesinin geçici olarak geri alınmış olduğu tespit edildi. Kurban Bayramı tatilinde meydana gelen ölümlü trafik kazalarının her birini tek tek inceliyoruz. Ayrıntıları kamuoyuyla paylaşacağız."