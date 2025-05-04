İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından açıklamada bulundu. CHP lideri Özgür Özel'in uğradığı saldırının ardından sosyal medya hesabından yapılan paylaşımlara değinen Yerlikaya, şu ifadeleri kullandı;

"ADALETE TESLİM EDECEĞİZ"

"CHP Genel Başkanı Sayın Özgür Özel’e yapılan menfur saldırı sonrası sosyal medyada provokatif paylaşım yapanlar, sanal devriyelerimiz tarafından titizlikle takip ediliyor.

Milletimizin huzurunu ve birliğini hedef alan her girişimde olduğu gibi, bu olayla ilgili de suç teşkil eden paylaşım yapanları tek tek tespit edip adalete teslim edeceğiz."