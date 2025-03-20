İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya Saraçhane'de yaşananlarla ilgili sosyal medya hesabından bir açıklama yayınladı. Polis ve vatandaşlar arasında yaşanan arbede ve polisin biber gazlı müdahalesi ile alakalı CHP lideri Özgür Özel'in yaptığı açıklamalar gündem olmuştu.

Bakan Yerlikaya sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada 6 polisin yaralandığını söyledi.

Yerlikaya'nın açıklamasında şu ifadeler yer aldı:

"İstanbul Saraçhane’de bu akşam yapılan gösterilerde 6 polisimiz yaralandı.

Ülkemizin huzur ve güvenliğinin teminatı olan kahraman polislerimiz; provokasyonlara karşı büyük bir ferasetle, sabırla, sağ duyuyla karşı koymakta; toplumsal olayların nasıl yönetilmesi gerektiği konusunda örnek bir duruş sergilemektedir. Valimiz, Emniyet Müdürümüz ve polislerimiz halkımızın huzur ve güvenliği için görevlerinin başındalar ve öyle olmaya da devam edecekler.

Yaralanan polislerimize geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum."