Marmara Denizi'nde Silivri açıklarında meydana gelen 6,2 büyüklüğündeki depremin ardından bölgede panik yaşandı. Depremin ardından saat 17.55'e kadar en büyüğü 5,9 olmak üzere toplam 127 artçı sarsıntı kaydedildi. Artçılardan 7'sinin büyüklüğü 4 ve üzeri olarak ölçüldü.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya da son durumu aktardı. İlgili bakanlarla birlikte basın toplantısında konuşan Bakan Yerlikaya, depremin yerin yaklaşık 7 kilometre derinliğinde ve Silivri açıklarına 24 kilometre mesafede meydana geldiğini belirterek, "Deprem İstanbul başta olmak üzere Tekirdağ, Yalova, Bursa ve Balıkesir illerinde de hissedildi" dedi.

CAN KAYBI YOK

"Depremin ilk anından itibaren Ankara'da AFAD Başkanlığımızda Bakan Yardımcımız, grup başkanları, İstanbul Valimiz Davut Bey başkanlığında burada kıymetli arkadaşlarımız bir araya geldi" diyen Yerlikaya, "Böyle büyük bir depremde can kaybı ve yaralı bulunmamaktadır. Enkaz ihbarı da gelmedi" ifadelerini kullandı.

9 BİNA TAHLİYE EDİLDİ

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Müdürlüğü ekiplerinin sahada incelemelerine devam ettiğini belirten Yerlikaya, "Şu anda taramalarımız devam ediyor. Sadece Fatih ilçemizde bir metruk bina. Gelip de tarama yapan arkadaşlarımızın yapmış olduğu 9 evle ilgili, tahliyeyle ilgili tespitimiz var" dedi.

OKULLAR TATİL EDİLDİ

Yerlikaya şunları söyledi:

"Milli Eğitim Bakanımız okullarla ilgili taramayı paylaştı. Perşembe ve Cuma günüyle ilgili hemen akabinde sayın YÖK Başkanımızın bizimle istişaremiz oldu, İstanbul'da eğitim ve öğretime 2 gün boyunca tatil edildiği anonsu yapıldı."

MURAT KURUM'DAN AÇIKLAMALAR

Bakan Yerlikaya'nın ardından Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum da İstanbul'da yaşanan 6,2'lik deprem sonrası açıklama yaptı.

Kurum, şu an itibarıyla 112'ye gelen tasnifi yapılan talepler doğrultusunda 378 yapısal hasar ihbarı ulaştığını bildirdi.

Kurum'un açıklamalarından öne çıkanlar şu şekilde:

"Şu an İstanbul'un 39 ilçesinden gelen talepleri 112 koordinasyonuyla yürütüyoruz

İstanbul'da çalışması gereken hasar tespit konusunda arkadaşlarımızı İstanbul'a çağırdık. Ekibimiz şu an sahadadır. Ekiplerimiz hızlı şekilde İstanbul'a intikal ediyor.

Sahada en az 3 bin hasar tespit ekibi olacak. Hastane, okul, cami, kaymakamlık binaları, belediye, kamu kurum ve kuruluşlarına ait binaların hasar tespitlerini hızlı bir şekilde yapacağız.

4 gün içerisinde kamu binaları öncelikli olmak üzere 112'ye gelen tüm şikayetler değerlendirecek. 'Binam hasar gördü' diyen vatandaşlarımızın binalarına gidip bakılacak, hasar tespitleri yapılacak. 4 gün içerisinde hasar tespit çalışmalarını bitirmiş olacağız.

8 bini aşkın taleplerde de ilgili arkadaşlarımızı bölgelere sevk edeceğiz. Şu an itibariyle 378 yapısal ihbar bize ulaştı. İstanbul'da 7,5 milyona aşkı bağımsız birimi düşündüğümüzde burada şu ana kadar 378 yapısal hasar talebi bize ulaştı.

Hemen incelemelerimizi yaptık. Vatandaşlarımızın endişelerini haklı buluyoruz. İncelemelerimizi yaptık. 12 binamızı tedbiren boşalttık."