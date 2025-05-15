6 il merkezli yapılan operasyonlarda 7,5 Milyar TL’lik hesap hareketi bulunan 102 şüpheli yakalandı. Şüphelilere ait 204 banka hesabı, 19 kripto hesabı ve 11 adet otomobile el konuldu.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, şüphelilerden 64'ü tutuklandı, 38'i adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Yerlikaya, "İstanbul, Giresun, Konya, Muğla, Mersin ve Elazığ merkezli İzmir, Kocaeli, Adana, Gaziantep, Ankara, Bursa, Diyarbakır, Samsun, Antalya, Batman, Çorum ve Mardin olmak üzere toplam 18 ilde düzenlenen operasyonlarda yakalanan şüphelilerin; sosyal medya platformları üzerinden kendilerini yatırım danışmanı olarak tanıtarak vatandaşlarımızı dolandırmak, internet ortamında yasa dışı sorgu paneli kullanarak kişisel bilgileri ele geçirmek ve yasa dışı bahis oynatarak haksız kazanç sağlamak, internet ortamında müstehcen paylaşımlar yapmak suçlarından Savcılıklarımızca haklarında soruşturma başlatıldı." dedi.

Operasyonlarda çok sayıda ruhsatsız tabancanın yanında ruhsatsız tabancalar ile çok sayıda bilgisayar, telefon, banka/kredi kartı ve dijital materyal ele geçirildi. MASAK raporları sonucu; şüphelilerin hesaplarında yaklaşık 7 Milyar 500 Milyon TL’lik hesap hareketi tespit edildi. Banka hesaplarına el konuldu.