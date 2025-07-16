Türkiye'de artış gösteren trafik kaynaklı ölümler, iktidarın bu alanda yeni düzenlemeler çıkarmasına neden olurken, geçtiğimiz aylarda Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne (TBMM) taşınan Trafik Eylem Planı kamuoyunda uzun tartışmalara neden oldu.



Başta radar cezaları olmak üzere çok sayıda madde üzerinde anlaşmazlık yaşanırken, TBMM Genel Kurulu'na sunulması ve haziran ayında yasalaşması beklenen düzenleme yeniden komisyona iade edildi.



Ekim ayında yeni yasama dönemine başlayacak olan Meclis'in gündeme alacağı ilk tasarılardan biri trafik cezalarına ilişkin 34 maddelik eylem planı olacak. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sunulacak teklifte yer alan ve ehliyet iptaline karar verilecek düzenlemeler hakkında bilgi paylaştı.





ISRARLI KIRMIZI IŞIK İHLALİ YAPANIN EHLİYETİNE EL KONULACAK



Meclis'e getirilen düzenlemede, bir takvim yılı içerisinde belirlenen limitin üzerinde kırmızı ışık ihlali yapan sürücülerin ehliyetlerinin iptal edileceği belirtiliyor.



Konuya ilişkin açıklama yapan Bakan Yerlikaya, düzenlemenin detaylarını şu ifadelerle açıkladı:



"Kırmızı ışıkta geçenlere 2 bin 167 lira cezai işlem uygulanıyordu. 'Bir yıl içinde üç ihlal yapıldığında 30, altı ihlal yapıldığında 45, dokuz ihlal yapıldığında 60 gün sürücü belgesi geri alınıyor.' deniliyor. Biz caydırıcılıkla ilgili taslağımızda kırmızı ışıkta geçmenin cezasını birincisinde 5 bin, ikincisinde 10 bin, üçüncüsünde 15 bin ve 30 gün sürücü belgesini alma, dördüncüsünde 20 bin ve 60 gün, beşincisinde 30 bin ve 90 gün, eğer bir yıl içinde 6'ncı defa düşüyorsa ehliyet iptal, rakam da 80 bin lira. Hem de göz doktoruna gönderiyoruz muayene olsun. Yıl 2025, halen kırmızı ışıkta durmamakla ilgili bir ölçüm yaparsak biz bu öz güveni bu şekilde sınamak istiyoruz. Bir yılda 6 kez olduğu zaman ehliyetini alıyoruz, sıfırdan gitsin ehliyetini alsın."

ARAÇTAN İNEN EHLİYETİ KAPTIRACAK



Düzenlemenin 10. maddesinde yer alan ifade ile, trafikte başka bir aracı ısrarlı takip etmek ve saldırı ya da tartışma maksadıyla araçtan inmek kesin hükümlerle yasaklandı.



Bu ihlali gerçekleştiren sürücülere, ehliyet iptali ve idari yaptırımın yanı sıra, TCK kapsamında da işlem uygulanacak.



PLAKASIYLA OYNAYAN SÜRÜCÜNÜN EHLİYETİNE EL KONULACAK



Düzenlemenin 4. maddesine göre, kendisine tahsil edilmiş plakanın farklı okunmasına ya da okunamamasına neden olacak şekilde değişiklik yapan sürücülere uygulanacak idari para cezalarında artırıma gidilecek.



Söz konusu araçlara trafikten men işlemi uygulanırken, bu sürücülerin sürücü belgesinin geçici süreyle geri alınması ve bu araçlara trafikten men hususu getirilecek.



