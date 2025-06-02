İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, konuk olduğu programda Kurban Bayramı’na yönelik trafik önlemlerini paylaştı. Bakan Yerlikaya, 4-6 Haziran tarihleri arasında ağır taşıtların belirli güzergahlarda trafiğe çıkamayacağını duyurdu.

AĞIR TAŞITLARA 4-6 HAZİRAN’DA KISITLAMA

Burada konuşan Yerlikaya, bayrama yönelik tedbirleri şöyle sıraladı:

“4 Haziran Çarşamba saat 16.00’dan 6 Haziran Cuma saat 11.00’e kadar kamyon, çekici ve tanker gibi ağır taşıtların belirlenen yollarda seyri yasaklandı,” dedi. Yaş sebze-meyve, süt ve süt ürünleri gibi bozulabilir gıda taşıyan araçlar ise istisna tutulacak. Bayram öncesinde trafik yoğunluğunu azaltmak ve kazaların önüne geçmek amacıyla 81 ilin valiliklerine gerekli talimatlar gönderildi. Bu kapsamda 17 bin 645 ekip ve 33 bin 943 personel sahada olacak. Ayrıca, 1.485 radar birimi de aktif görevde olacak.

GİZLİ YOLCU DENETİMİ YAPILACAK

Otobüs yolculuklarındaki güvenliği artırmak için şehirlerarası otobüslerde “gizli yolcu” uygulamasının kapsamı genişletildi. 81 il terminalinde görevli personel, yolcu gibi seyahat ederek sürücünün kurallara uyup uymadığını denetleyecek. Yolculuğun sonunda kimliğini açıklayacak olan görevli, elde edilen verileri ekiplerle paylaşacak.

Yollarda 30 kilometrede bir radar kontrolü yapılacak. 120 radar cihazıyla hız ihlalleri anında tespit edilecek. Ayrıca, 37 ilde helikopter ve tüm illerde drone’lar ile havadan trafik denetimi gerçekleştirilecek.

YAKA KAMERASIYLA KAYIT ALINACAK

Vatandaşla temas kuran güvenlik birimlerimiz yaka kamerası kullanacak. Böylece tüm işlemler kayıt altına alınacak”