Görevden uzaklaştırılan İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun tutukluluğunun 100'üncü gününde Saraçhane'de düzenlenen mitingin ardından Bozdoğan Kemeri'nin bulunduğu noktadaki yurttaşlar ile polis ekipleri arasında gerginlik yaşandı.
Meydanın tahliye edilmesi gerektiği yönünde uyarı yapan ekipler, daha sonra vatandaşlara biber gazıyla müdahale etti.
Bu sırada aralarında gazetecilerin de bulunduğu çok sayıda kişi gözaltına alındı.
Ali Yerlikaya:
"Bu akşam Saraçhane’de Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a hakaret edip güvenlik güçlerimize mukavemet gösteren 42 şahıs yakalanmış ve haklarında adli işlemler başlatılmıştır.
Hiç kimse ülkemizde sokakları, meydanları, milletin iradesine saldırı alanına çeviremez. Kimse özgürlük maskesiyle nefret ve tahrik zehrini sokaklara taşıyamaz.
Sayın Cumhurbaşkanımıza hakaret eden bu zihniyeti şiddetle kınıyorum."