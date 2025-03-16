İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Adana’nın Kiremithane Mahallesi’nde düzenlenen iftar programında sosyal medya platformu TikTok hakkında konuştu.

Bakan Yerlikaya, tehlikeli paylaşımlar konusunda net mesajlar vererek, dikkat çeken uyarılarda bulundu.

Özellikle TikTok'ta silah gösterenler ve uyuşturucuyu teşvik eden videoları işaret eden Yerlikaya, bu kişilere karşı bayramdan sonra sert adımlar atacaklarını belirtti.

"TİKTOK'TA ELLERİNDE SİLAHLA PAYLAŞIM YAPANLAR İÇİN SÖYLÜYORUM..."

Yerlikaya konuşmasında şu ifadelere yer verdi:

"Kanuna, nizama uyan, yasalara hürmet eden Adanalılar sayesinde kötülüklerle mücadelemiz her geçen gün güçleniyor. Ama özellikle TikTok gibi platformlarda ellerinde silahlarla, uyuşturucu ile paylaşım yapanlar için buradan söylüyorum: Bayram sonrası neler olacağını hep birlikte göreceğiz."