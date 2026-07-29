Sosyal medya hesabından meteorolojik verileri paylaşan Bakan Yumaklı, bu hafta kıyı illerimiz başta olmak üzere birçok bölgemizde hızı 80 km/saate ulaşacak fırtınalara karşı uyardı. Yüksek rüzgar hızının orman yangınlarının kontrolsüzce büyümesindeki en büyük faktörlerden biri olduğunu vurgulayan Yumaklı, açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Bu nedenle, özellikle önümüzdeki günlerde azami hassasiyet gösterelim, açık alanlarda ateş ve anız yakmayalım. Yangına sebebiyet verebilecek her türlü davranıştan kaçınalım. Unutmayalım, bir kıvılcım, küçük bir kor ya da sönmemiş bir sigara izmariti, telafisi mümkün olmayan felaketlere neden olabilir. Bakanlık olarak, 14 İHA'mızla, 184'ü akıllı 776 yangın gözetleme kulemizle ve 28 bin orman kahramanımızla Yeşil Vatan nöbetimizi 24 saat esasına göre sürdürüyoruz. Ancak hiçbir teknoloji, hiçbir ekip ve hiçbir imkan, vatandaşlarımızın göstereceği dikkat ve hassasiyet kadar etkili olamaz. Yeşil Vatan'ımızı hep birlikte koruyalım."