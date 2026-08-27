Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, önümüzdeki üç gün için Marmara, Ege ve Batı Akdeniz bölgelerinde orman yangını riskinin yüksek olduğunu açıkladı. Bakan Yumaklı, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla vatandaşları dikkatli olmaya çağırdı.

"EN BÜYÜK GÜCÜMÜZ VATANDAŞLARIMIZIN DUYARLILIĞI"

Yumaklı, 28-30 Ağustos tarihlerinde bu bölgelerde etkili olması beklenen kuvvetli rüzgar, yüksek sıcaklık ve düşük nem koşullarının yangın riskini artırdığını belirtti. Bakan, şu uyarılarda bulundu:

"Ormanlık alanlarda ve yakın çevresinde kesinlikle ateş yakmayalım. Kuru otluk alanlara yanıcı madde atmayalım. Anız ve bahçe atığı yakma gibi işlerden uzak duralım. En ufak bir duman veya şüpheli durumu anında 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirelim. Devletimizin tüm imkânları ve orman kahramanlarımızın fedakâr mücadelesi kararlılıkla sürerken; unutulmamalıdır ki en büyük gücümüz vatandaşlarımızın duyarlılığı ile yangın çıkmasını önlemektir."

Meteorolojik veriler, bu üç bölgede 28-30 Ağustos tarihleri arasında kuvvetli rüzgar, yüksek sıcaklık ve düşük nemin etkili olacağını gösteriyor. Bu koşullar, orman yangınları açısından kritik bir dönem oluşturuyor.

Bakan Yumaklı, vatandaşların yangın riskine karşı tedbirli olmasını ve herhangi bir şüpheli durumda derhal 112'yi aramasını istedi.