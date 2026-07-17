Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Rize’de ziyaretlerde bulundu. Cumhuriyetle Osmanlı'nın barıştırılması gerektiğini dile getiren Bakan Tekin şu ifadeleri kullandı:

Ben içinizden yetişmiş bir kardeşiniz olarak ben diyorum ki yeni Türkiye'de çocuklarımız bizim sahip olduğumuz binlerce yıllık devlet geleneğine, bizim sahip olduğumuz binlerce yıllık toplum geleneğine, bizim sahip olduğumuz ahlaki hassasiyetlere, bizim sahip olduğumuz, önemsediğimiz milli ve manevi değerlere çocuklarımız sahip olsun istiyoruz. Şu an müfredatta yaptığımız değişikliklerin önemli bir parçası burası.

‘OSMANLIYLA CUMHURİYETİ BARIŞTIRMAMIZ LAZIM’

Bunu yaparken eleştiriler; eleştiri her gün bakın sosyal medyada trend topic oluyorum. Benim üzerimden eleştiri yapıyorlar. Ben Haçlı Seferleri kavramını tarih müfredatından çıkardım. Sefer değil o, Haçlılar bize saldırmışlar. Bunu çıkardık müfredattan niye itiraz ediyorsunuz? Ben diyorum ki Osmanlıyla Cumhuriyet'i barıştırmamız lazım. Ben diyorum ki eski Türk devletleriyle Cumhuriyet'i barıştırmamız lazım.

‘ÇOCUKLARIMIZIN OSMANLI’YA DA SAHİP ÇIKMASI LAZIM’

Çocuklarımız Osmanlı'yı da ataları olarak bilmesi lazım. Osmanlı'ya da sahip çıkması lazım. Bunun için tarih müfredatında değişiklikler yapmamız lazım diyorum ben ve bunu yapıyorum. Çünkü dünyada birçok devlet bizim sahip olduğumuz bu binlerce yıllık birikime sahip değil. Bize öykünüyorlar; ‘Ne güzel geçmişiniz var, ne büyük bir birikiminiz var’ diyorlar. Biz de diyoruz ki ‘Yok onlar kötü biz onu almıyoruz’ dersek eğer atalarımıza saygısızlık yapmış oluruz" ifadelerini kullandı.

‘KURTULUŞ SAVAŞI YERİNE MİLLİ MÜCADELE’

Yeni müfredatta ‘Kurtuluş Savaşı’ ifadesinin yerine ‘Milli Mücadele’ kavramının getirileceğini belirten Bakan Tekin “Neyden kurtuluyoruz? Ondan önce koskoca Osmanlı İmparatorluğu vardı” ifadelerini kullanmıştı.