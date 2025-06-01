Milli Eğitim Bakanı Tekin, Van'daki programları kapsamında Milli Eğitim Bakanlığı İletişim Merkezini (MEBİM) ziyaret etti.

"180 İŞ GÜNÜ OKULA GELMEK ZORUNDA"

Tekin, çağrı merkezini arayan bir kadının okulların tatil edileceği tarihin erkene çekilmesi talebine ilişkin şu yanıtı verdi:

"Mevzuata göre öğrenciler bir yılda 180 iş günü okula gelmek zorunda. Biz şimdi bu tatili yaparsak 180 günü tamamlama ihtimalimiz kalmıyor zaten. Dolayısıyla çocuklarımızın belli dersleri telafi etme imkanları kalmadığı için tatil yapmamız hem hukuken hem de pedagojik olarak mümkün değil. Kaybedecek vaktimiz yok artık."

"BAYRAMIN 4. GÜNÜ TATİLİMİZ BİTECEK"

Erken tatilin olumsuzluğa yol açacağını savunan Tekin, şunları aktardı:

"Mesela bu seneki çocuklar 9. sınıfın herhangi bir ünitesini yetiştirememiş oluyor. Önümüzdeki sene bu çocuk 10. sınıfta olacak ve 9. sınıfın ünitesini tamamlamamış olacak. Veyahut 8. sınıfta çocuk mezun olacak. Önümüzdeki yıl başka okulda olacak. O yüzden bu çok doğru bir önerme değil. Açık ve net olarak bir kez daha söyleyelim. Bayramın 4. günü tatilimiz bitecek inşallah. Sonra da hep beraber okullarımızda olacağız. Eşinize çok selam söyleyin. Bayramınız şimdiden mübarek olsun."