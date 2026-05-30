Sözcü haklı çıktı, Ankara’da eylem yapan Yıldızlar SSS Holdinge bağlı Doruk Madencilik işçilerine verilen sözler tutulmadı. Eylemden dönen işçiler işe başlatılmadığı gibi 125 işçi patronun verdiği söze ve 3 bakanın garantörlüğüne inandı ancak işinden oldu. Üstelik hiçbirine kıdem tazminatı ve 45 günlük maaş alacağı ödenmedi.





"BAKANA DA İNANMAYACAKSAK KİME İNANALIM?"



Bağımsız Maden İş Sendikası Başkanı Gökay Çakır, ‘SÖZCÜ işçinin yalnız bırakıldığını 15 gün önce yazdığında yalanlamaya çalıştınız, şimdi ne düşünüyorsunuz’ sorumuza, “Verilen sözlere inandık yanlış yaptık’’ yanıtını verdi. Çakır, “1 Haziran’da ailelerimiz ile eyleme başlıyoruz. Bu sefer paralar hesabımıza yatmadan kimsenin sözüne inanıp, eylemi bırakmayacağız” dedi. İlk günden itibaren işçinin yanında olan SÖZCÜ, verilen sözlerin tutulup tutulmadığını araştırdı. İşverenin 3 Nisan’da başlattığı yasa dışı ücretsiz izne çıkarma uygulamasını devam ettirdiği için işçilerin işbaşı yapamadığını, 14 Mayıs Perşembe günü ‘İktidar madenciyi yine yalnız bıraktı’ manşetiyle duyurdu.





SÖZCÜ AÇIKLAMIŞTI



Sendika SÖZCÜ’nün haberini, “Söz aldık, işçinin hakları 15 Mayıs’ta ödenecek” diyerek yalanlamaya çalıştı. Patronun sözüne, 3 bakanın garantörlüğüne inanan sendika yönetimi ile sendika avukatları kıdem tazminatları ödenmediği halde 125 işçinin istifasına onay verdi. Sonuçta eylemci işçiler işinden oldu ancak tazminatlar ödenmedi. Söz verildiği halde 45 günlük izin paraları ile geçmiş sözleşme döneminden kalan alacaklar hesaba yatırılmadı. Patron da 3 garantör bakan da işçiyi ortada bırakınca işçi yeniden eylem için Ankara yollarına düşecek.