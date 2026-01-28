‘Yerli ve milli’ denilerek kabinedeki bakanlara tahsis edilen Togg, garajda kaldı. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı bu yıl kullanmak üzere 4 adet yabancı, bir adet de yerli menşeli koruma aracı kiralıyor. 14 yerli sedan araç ve 5 mobil sosyal hizmet aracının da olduğu araçlara 1 yıl için 53 milyon 181 bin TL ödenecek. Bakanlık makamı için kiralanacak araç için, en az 2023 model, en fazla 50 bin kilometrede, dizel ve otomatik şanzıman, silindir hacmi en az 2900 cc, siyah renkli binek tipi, motor gücü 240 kilovatsaatten (kw) az olmaması şartları belirlendi.

24 SAAT HİZMET

Şartnamede ’Makam aracı 24 saat hizmet verecek ve kilometre sınırı olmayacaktır’ denildi. Makam aracının özelliklerinin Mercedes S 400 4MATIC ya da Audi A-8 gibi lüks segmenti işaret ettiği bildirildi. Bakanlık makamını korumak için polislerin kullanacağı yabancı menşeli 4 adet araç ise en az 2023 model, en fazla 50 bin kilometrede silindir hacmi en az 1968 cc, siyah renkli, motor gücü 150 kw’tan az olmayan binek tipi olacak. Yerli menşeli koruma aracı ise en az 1968 cc, siyah-füme renkli, motor gücü 147 kw’tan az olmayan bi- nek tipi olacak.