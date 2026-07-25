Yalova’da bir askeri öğrencinin eğitim sırasında güneş çarpması sonucu hayatını kaybetmesinden henüz üç gün geçmişken Milli Savunma Bakanı (MSB) Yaşar Güler’den itiraf gibi bir açıklama geldi. Güler’in 28 Şubat 2024’te askerde hayatını kaybeden 28 yaşındaki Doğuş Caner Tüfekçi için CHP Çanakkale Milletvekili Özgür Ceylan’ın soru önergesine verdiği yanıt kamuoyunda tartışma yarattı.

Birliğin yüzde 90’ı revire müracaat etmiş. Tedavisi aksatılan Tüfekçi ise hayatını kaybetti.

SEVK EDİLMEDİ

Güler soru önergesine verdiği yanıtta, hayatını kaybeden yükümlünün eğitim birliğinde bulunan erbaş ve erlerin yaklaşık yüzde 90’ının revire başvurduğunu, hastaneye sevki gerekenlerin ise eksiksiz sevk edildiğini açıkladı.

Açıklamanın ardından “Doğuş Caner Tüfekçi neden hastaneye sevk edilmedi?” sorusu yeniden gündeme geldi.

Bakanlığın açıkladığı yaklaşık yüzde 90’lık revir başvuru oranı, sosyal medyada ve kamuoyunda yankı uyandırdı. Bir eğitim birliğinde görev yapan askerlerin büyük bölümünün revire başvurmuş olmasının dikkat çekici olduğu yönünde değerlendirmeler yapıldı.Doğuş Caner Tüfekçi, Burdur’da zorunlu askerlik görevini yaparken zatürreye yakalandı ve tedavi sürecindeki iddia edilen ihmaller nedeniyle 28 Şubat 2026’da hayatını kaybetti.

Kara Kuvvetleri Komutanlığı’nın “gerekçe göstermeden” olayla ilgili soruşturma izni vermemesi tepki çekmişti.