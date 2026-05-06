Nisan ayının başında AKP MKYK'sında görüşülen 'hobi bahçesi' düzenlemesi tartışmalara neden olmuş, AKP Ankara Milletvekili Osman Gökçek, kaçak yapıların yıkılmasını öngören düzenleme için "Siyaseten bedeli ağır olur. Evini yıktığımız vatandaş bize oy vermez" ifadelerini kullanmıştı.



BAKAN VE GÖKÇEK KARŞI KARŞIYA GELMİŞTİ

Gökçek'in söz konusu düzenlemeye halk arasında da yoğun tepki olduğunu belirtmesi üzerine söz alan Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, "Sen doğru konuşmuyorsun Osman. Biz de çarşı pazar geziyoruz. Söylediğinin tam tersi istikamette bir görüş var" şeklinde konuşmuştu.

Yaşanan tartışmanın ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Yumaklı'nın yanı sıra Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum ile Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'a düzenlemenin yeniden gözden geçirilmesİ talimatını verdi.



ÖZEL'DEN GÖKÇEKLER HAKKINDA MÜTHİŞ İDDİA



CHP Genel Başkanı Özgür Özel, 26 Nisan'da Sakarya mitinginde yaptığı konuşmada AKP'de krize neden olduğu belirtilen 'hobi bahçeleri' düzenlemesi için dikkat çeken bir iddia ortaya atmıştı.





Özel, Ankara eskİ Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek'in 'hobi bahçesi' statüsü altında kalan bölgelerde birçok villasının bulunduğunu, oğul Gökçek'in de bu nedenle kanun teklifine itiraz ettiğini öne sürmüştü.



SON KARAR VERİLDİ: HEPSİ YIKILACAK



Kamuoyuna yansıyan bilgiler arasında 'hobi bahçesi' statüsünün varlığı tartışılmış, villa tipi evlerin yıkılacağı ancak basit ölçekli yapılara yasal güvence verileceği öne sürülmüştü. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, tartışmalara son noktayı koyarak 'hobi bahçesi' diye bir şeyin olmadığını, söz konusu yapıların tamamının 'kaçak' olarak kabul edildiğini ve yıkılacaklarını duyurdu.



Yumaklı, yaptığı açıklamada ‘Hobi bahçesi yoktur, kaçak yapı vardır. Hobi bahçelerine asla yasal statü verilmeyecektir’ şeklinde konuştu.





