Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Aile Yılı kapsamında, engelli vatandaşların evde aileleriyle birlikte yaşamlarını sürdürebilmeleri için sağlanan Evde Bakım Yardımı'nın aylık tutarını 10 Bin 125 TL'ye yükselttiğini açıkladı.

Göktaş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Aile, en güçlü bağımız, en güvenli limanımızdır." ifadelerini kullandı.

2024'TE 54,7 MİLYAR LİRA DESTEK VERİLDİ

Evde bakım yardımının aile odaklı bakım hizmet modellerini güçlendirme amacını taşıdığını belirten Göktaş, bu yardımdan faydalanan Yalçınkaya ailesini ziyaret ettiğini de duyurdu.

Bakan Göktaş, "Bu ay 541 bin vatandaşımıza toplam 5,4 milyar lira ödeme yaptık. 2024 yılında ise 54,7 milyar lira destek sağladık." diye konuştu.