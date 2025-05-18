Muğla’nın Bodrum ilçesinde çevre ve deniz temizliği, hijyen, sağlık ve doğa güzelliğin belirleyicisi olan mavi bayraklı koylardaki kötü ve tehlikeli görüntüler turizmciyi ve tur rehberlerinin sert tepkisine neden oldu.

Başta Torba ve Gümbet koyu olmak üzere koylarda kaderine terk edilen tonoz, kaçak demir ve ahşap iskeleler, denizin içinde kaderine terk edilen batık tekneler, kamyon lastikleri, denizin içine kadar döşenen pis su boruları görenlerin yüreklerini burktu.

SEZONUN BAŞINDA TURİSTLERE REZİL OLDUK

Profesyonel Tur rehberi Ayça Çalım “Sezonun ilk turistlerini getirdik, ancak turistler denize girmeye çevrede gezinmeye korkar hale geldi, çevre ve denizin için çöplük içinde, yüzenler ve su sporları yapanlar tehlike içinde, bu görüntüleri bizler gördük utandık turistlere anlatmakta güçlük çektik. Turistlerin bizlerin gördüklerini yetkililer görmüyor mu. Turları satarken mavi bayraklı koy diye satıyorlar, mavi bayraklı kriterlerin biri bile bu koylarda yok ” dedi.

BAKANIN OTELİNİN BULUNDUĞU KOY KAÇAK İSKELE MEZARLIĞI

Otel yöneticisi Kerim Akkuş ise “Elimizden geldiği kadar personelimiz ile çevremizi tutmaya çalışıyoruz ama bir yere kadar. Turizm bakanının otelinin olduğu mavi bayraklı Torba koyu kaçak iskele mezarlığı. Sezon başında birkaç göstermelik temizlik yaptılar, o kadar. Bu görüntüler temizlenmiş hali ise temizlenmemiş halini siz düşünün artık, bu görüntüler turizme ve mavi bayrağa yakışıyor mu” dedi.