AKP Grup Başkanlığı, bakanlara gönderdiği yazıyla grup toplantıları öncesinde basına açıklama yapılmamasını istemişti. Yazıda, gündeme ilişkin değerlendirmelerin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından yapıldığı belirtilerek bakanlardan basın mensuplarının sorularını yanıtlamamaları talep edilmişti. Bakanlara soru soramayan gazeteciler Yavuz Bingöl'e soru sormak zorunda kaldı.
AKP TBMM Grubu Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında toplanırken, grup toplantısına Yavuz Bingöl de katıldı.
AKP'nin daha önceki talimatı doğrultusunda gazeteciler bakanlara soru soramazken, mikrofonlar Yavuz Bingöl'e döndü.
Gazetecilerin "Bakanlar bugün konuşmuyor size soralım. Bugün grup toplantısına misafir olarak mı geldiniz?" sorusuna yanıt veren Yavuz Bingöl, "İlk kez geldim. Siyasetten uzak kalamıyoruz" yanıtını verdi.
BAKANLARA 'HASSASİYET' UYARISI
AKP Grup Başkanlığı'ndan gönderilen yazıda, grup toplantıları öncesinde bakanların toplantı salonunda basına veya ajanslara beyanat vermesinin, röportaj yapılmasının ve bilgilendirmede bulunmasının salon hazırlıklarında sıkıntı oluşturduğu savunulmuştu.
Bakanlardan toplantı öncesinde basına yönelik herhangi bir açıklama yapmamaları konusunda hassasiyet göstermeleri uyarısında bulunulmuştu.