İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi ile Adalet Bakanı Akın Gürlek, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi TBMM'de ziyaret etti. ‘SERGİLEDİĞİ FERASETLİ DURUŞ’ Çiftçi ziyaretle ilgili sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Adalet Bakanımız Sayın Akın Gürlek ile birlikte Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Sayın Devlet Bahçeli’yi ziyaret ettik. Milli meselelerde sergilediği ferasetli duruşu ve ülkemizin yüksek menfaatlerini önceleyen yaklaşımıyla Türkiye'ye önemli katkılar sunan Sayın Bahçeli’ye nazik kabulleri için teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı. DOSYA DETAYI Diğer taraftan Bakan Çiftçi'nin görüşmeye girerken elinde tuttuğu dosya dikkat çekti.

