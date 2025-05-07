EYP’YE BASTI DENİLDİ

Irak’ın kuzeyinde 3 Mayıs’ta Uzman Çavuş Önder Özen şehit oldu. Milli Savunma Bakanlığı acı haberi, “mayın/EYP’ye basma sonucu şehit oldu” ifadesiyle duyurdu. Ancak önceki açıklamalarda sıkça kullanılan “bölücü terör örgütü” tanımı bu kez yer almadı. Değişiklik, bakanlığın dilinde bir politika değişikliğine mi gidildiği sorusunu gündeme getirdi.

ÖNCE ‘BÖLÜCÜ’ KALKTI

Yılbaşından bu yana bölgede şehit olan askerlerin duyurularında “bölücü terör örgütü” vurgusu dikkat çekerken, son olayla birlikte artık sadece teknik ifadeler kullanılmaya başlandı. 23 Nisan’da şehit olan Onbaşı Mecit Day için “bölücü” çıkartılıp “terör örgütüyle çatışma” ifadesi tercih edilirken; 3 Mayıs’taki duyuruda “terör” kelimesi dahi geçmedi.

İFADESİ TEPKİ ÇEKMİŞTİ

Bakan Yaşar Güler’in başında olduğu Milli Savunma Bakanlığı’ndaki söylem değişikliği ilk kez bu kadar belirgin hale geldi. Bakan Yaşar Güler’in, iki hafta önce de Trabzonlu er Vedat Zorba’nın şehit olmasını duyururken, “Bir tane dron atıyorlar. Dron da geliyor bizim bir tane Mehmetçiğe çarpıyor...” şeklindeki ifadesi tepkilere neden olmuştu.

İŞTE O İFADELER

PKK’nın 1984’te düzenlediği ilk saldırıdan bu yana şehadet haberlerini hep aynı dille duyuran MSB’nin, terör örgütü ibaresi kullanmadan yaptığı şehit duyurusu kafa karıştırdı.

‘Bölücü terör örgütü’ deniyordu

- MSB, Şehit Astsb. Üst.Çvş.Ufuk Akıncı’nın şehit olduğunu, “Pençe-Kaplan operasyonu bölgesinde, bölücü terör örgütü mensupları tarafından açılan taciz ateşi sonucu şehit oldu” diye duyurdu.

- “Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde, arama tarama faaliyetleri esnasında, bölücü terör örgütü mensupları ile çıkan çatışmada, kahraman silah arkadaşımız Piyade Komando Binbaşı Murat Kemal Yetişen şehit olmuştur” denildi.

- MSB, 7 Şubat’ta şehit olan Oktay’ın şehadet haberini “Suriye’nin kuzeyinde, bölücü terör örgütü mensupları tarafından açılan taciz ateşi sonucu yaralanan P. Uzm. Çvş. Osman Oktay, Gaziantep Şehir Hastanesi’nde şehit oldu” diye açıkladı.

- Piyade Söz. Er Uslu, 20 Şubat günü Pençe-Kilit Operasyon bölgesinde şehit düştü. MSB, Uslu’nun şehadetini alışık olduğumuz bir dille, “Bölücü terör örgütü mensupları ile çıkan çatışmada şehit oldu” şeklinde duyurdu.

‘Bölücü’ kelimesi kaldırıldı

- IRAK’ın kuzeyinde Pençe-Kilit operasyonu bölgesinde, 23 Nisan’da şehit oldu. MSB Uzm. Onb. Day’ın “Terör örgütü mensupları saldırısında yaralanıp, tedavi gördüğü hastanede şehit olduğunu” duyurdu.

Hakurk’ta şehit düşen Uzman Çavuş Önder Özen 31 yaşındaydı.

‘Terör örgütü’ sözcükleri de çıktı

- MSB Uzm. Çvş. Önder Özen’in şehadet haberini, bölücü terör örgütü gibi hiçbir ifadeye yer vermeden, “Irak’ın kuzeyinde mayın/EYP’ye basması sonucu yaralanan kahraman silah arkadaşımız hastanede şehit oldu” şeklinde duyurdu.

Kadın komutanı ağlatan diyalog: ‘İğne babaya batmasın

IRAK’ın kuzeyindeki Pençe operasyon bölgesinde PKK terör örgütünün döşediği mayına basarak şehit olan Uzman Çavuş Önder Özen’in önceki gün Afyonkarahisar’da düzenlenen cenaze töreninde yürek yakan bir diyalog yaşandı.

Şehit cenazesine gelenlerin yakalarına şehidin fotoğrafı iğnelendi. Bu sırada bir kadın komutan şehidin 4 yaşındaki kızı Alya’nın yakasına da babasının fotoğrafını ve şehit çocuğu yazılı kağıdı iğneledi.

Kadın binbaşı kağıdı iğneledi. Alya’ya “dikkat edelim iğne sana batmasın” dedi. Küçük kız uzun süre yakasına takılan iğneye baktı ve “Toplu iğne babama batıyor. Babaya batmadan kenardan yapalım” dedi.

Henüz 4 yaşında olan Alya’nın sözleri üzerine kadın komutan da gözyaşlarını tutamadı. Dirayetle ayakta durmaya çalışan şehit yakınlarının da küçük kızın bu sözleri üzerine ağlamaya başladığı gözlendi.