Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu yaptığı açıklamada, tütün ve tütün ürünleri kullanımına ilişkin yeni kanun teklifinin birkaç hafta içinde Meclis'e sunulacağını belirtti. Düzenleme kapsamında sigara satışında T.C. kimlik numarası ibrazı zorunlu hale getirileceği ve yaş teyidi yapılacağı belirtildi.

CUMHURBAŞKANI BAŞDANIŞMANI TEPKİ GÖSTERDİ

Bu düzenlemeye Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Oktay Saral’dan tepki geldi. Saral sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

‘BİR SİGARA ALMAK İÇİN TC İSTENMESİ KABUL EDİLEBİLİR DEĞİL’

Sigaranın zararlı olduğunu hepimiz biliyoruz. Ancak bir paket sigara almak için vatandaştan T.C. kimlik numarası istenmesi de kabul edilebilir bir uygulama olarak görülmemelidir. Vatandaşın aklında soru işaretleri oluşturacak, mahremiyet endişesi doğuracak kararlar alınmadan önce bir kez daha düşünülmelidir.

‘SAĞ DUYUYLA HAREKET ETMEK GEREKMEKTEDİR’

Sayın Cumhurbaşkanımız bir yandan ülkemizin meseleleriyle mücadele ederken, diğer yandan milletin tepkisini çekecek kararların yükünü taşımak zorunda bırakılmamalıdır. Cumhurbaşkanımıza destek olmak, onun yükünü artırmakla değil, milletin gönlünü kazanacak doğru adımlar atmakla mümkündür. Bu konuda milletimizin sesini duyup, sağ duyuyla hareket etmek gerekmektedir.