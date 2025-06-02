Ticaret Bakanlığı, çocuk ürünlerine yönelik denetimlerini sürdürüyor. Son olarak, "Hello Baby" markalı bebek giyim ürünü risk taşıdığı için geriye çağrıldı. Ebebek, ürünü satan mağazalarından iade ve ücret geri ödemesi yapılacağı bilgisini paylaştı.

Türkiye’de piyasadaki riskli ürünlere yönelik denetimler devam ediyor. Ticaret Bakanlığı, özellikle bebek ve çocuk ürünleri ile ilgili güvenlik riski taşıyan ürünleri belirleyerek toplatılmasına karar veriyor.

Bakanlık, Güvensiz Ürün Bilgi Sistemi aracılığıyla, çocuk oyuncakları, bebek giyimi ve temizlik ürünleri gibi pek çok ürünü tespit ederek duyurularını yapmaya devam ediyor.

Son güncellenen riskli ürünler listesinde "Hello Baby" markalı bebek giyim ürününe de yer verildi. Bakanlık tarafından yapılan açıklamada, bu ürünlerde "Ek B Testlerinde Beyaz ve Turuncu Baskılı Body'lerdeki Çıtçıtların Koparak Küçük Parça Silindirine Girmesi" nedeniyle risk taşıdığı ifade edildi. Bu durum, bebeklerin sağlığı için tehlike arz edebileceği için, ürünün satışının derhal durdurulmasına karar verildi.

Riskli ürünün satışını yapan Ebebek, müşterilerini bilgilendirerek, ürünleri mağazalardan iade alacaklarını ve geri ödeme yapılacağını duyurdu. Mağaza, sağlık açısından tehlike oluşturabilecek ürünlerle ilgili hızlı ve şeffaf bir yaklaşım sergileyerek, mağduriyetlerin önüne geçmeyi hedefliyor.

Ebebek tarafından yapılan açıklama şu şekilde:

"Hello Baby çıtçıtlı zıbın 2'li kısa kol body somon renk kız bebek ürününün 7223 Sayılı Ürün Güvenliği ve Teknik Düzenlemeler Kanunu’nun 5. ve 7. maddesine aykırı şekilde piyasaya arz edildiği çıtçıt bağlantısının sağlamlığı yönünden Ticaret Bakanlığı tarafından yapılan “Çocuk Giysilerinde Güvenlik-Mekanik Güvenlik” testlerinde uygunsuz olduğu tespit edilmiştir.

Ticaret Bakanlığı tarafından güvensiz olduğu tespit edilen ürünlerin piyasaya arzı yasaklanmış olup, Ticaret Bakanlığı’nın kararı ile ürünün geri çağrılma duyurusu ilan edilmektedir.

Aşağıda fotoğrafı bulunan Hello Baby çıtçıtlı zıbın 2'li kısa kol body somon renk kız bebek ürününün, 3 ay ile 3 yaş arası herhangi bir beden grubundan satın almış olan değerli bebeveynlerimizden, kullanılmış olsa dahi, 30 gün içerisinde ürünü diledikleri ebebek mağazasına geri getirmelerini rica etmekteyiz. Kullanılmış dahi olsa ilgili ürünü mağazalarımıza geri getiren bebeveynlerimizin ürünün perakende satış değerini iade alabileceklerini bildiririz. Değerli bebeveynlerimizin ücret iadesini, iki yıl boyunca mağazalarımızda ve e-bebek.com sitesinde geçerli olacak hediye çeki olarak talep etme hakkı da bulunmaktadır."