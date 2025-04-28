Türkiye’de çiftçinin beli doğrulmuyor, tarım sektörünün başı dertten kurtulmuyor. Tarım tüm dünyada stratejik öneme sahip olduğu için el üstünde tutulurken Türkiye’de çiftçi her ürün için ayrı sorunla boğuşuyor. Bu kez ise başrolde soğan var. Emeğinin karşılığını alamayan, yüksek girdi maliyetlerine karşın düşük kaldığını ifade ettikleri satış fiyatından şikayetçi olan soğan üreticileri ve tedarikçileri eylem planı hazırlığındaydı.

Fakat Ticaret ve Tarım Bakanlığı’nın devreye girmesiyle ise üretici ve tedarikçinin eylem planı rafa kalktı. Soğan Üreticileri ve Tedarikçileri Derneği (SO.DER) Başkanı Ramazan Kaya tarafından yapılan basın açıklamasında belirtildiği üzere iki bakanlığın gece yoğun mesaisinin ve çiftçiye verilen çözüm sözlerinin ardından sular duruldu. Dernek dün saat 13’te yapacakları açıklamadan vazgeçti. İki bakanlığın ortak karan ile sorunların bu hafta içinde çözüleceği ifade edildi. Bu soğan üreticisinin ilk isyanı değil.

Domates, soğan ve patates ürün gruplarında çok uzun zamandır sorunların çözülmesi bekleniyor. Daha önce pek çok ilde çiftçiler maliyetleri karşılayamadığı, desteklerin yetersiz kalması nedeniyle hasadı tarlada bırakmış ya da sokağa dökmüştü. En son iktidardan şikayet eden Yozgat’taki çiftçiler de traktörleriyle konvoy oluşturmuştu.

İLK İSYAN DEĞİL

Üstelik yüksek olan girdi maliyetlerine son olarak don felaketi nedeniyle mahsulün tarlada kalması eklendi. Sorunlu olan ürün gruplarının da sayısı arttı. Limonda ihracat yasağına tepkiler büyünce geri adım atıldı. Fakat başta kayısı olmak üzere en son don olayında pek çok meyve sebze grubunda çiçeklenmeye kalkan ürünlerde hasat hayal oldu.

‘Depolarda sadece soğan çürümüyor’

CHP Genel Başkan Yardımcısı Erhan Adem, “Türkiye tarımı bir kez daha büyük bir krizle yüz yüze. Mısır ve Özbekistan’dan yapılan kuru soğan ithalatı ve belli bölgelerde erken başlayan hasat, piyasayı altüst etti. İç piyasada fiyatlar dip yaptı, çiftçi elindeki ürünü satamaz hale geldi. Depolarda tonlarca soğan çürümeye terk edilirken üretici zarar üstüne zarar ediyor. Depolarda çürüyen sadece soğan değil, Türkiye’nin tarımsal geleceğidir” dedi.

‘Sorunların bu hafta çözüleceği sözü verildi’

SO.DER yöneticileri çiftçilerden gelen şikayet üzerine 26 Nisan’da toplantı gerçekleştirdi. Sonrasında SO.DER tarafından yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı: “Piyasadaki tıkanıklığı ve sorunları aşabilmek için 27 Nisan’da basın açıklaması kararı almıştık. Konuya Ticaret ve Tarım Bakanlarının vakıf olmuş, gece yapılan yoğun mesailerle sorunlarımız dinlenmişti. İki bakanlık da sorunlarımızın bu hafta içinde çözüleceği sözünü vermişlerdir.”