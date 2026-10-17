Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından yürütülen gıda denetimlerinin sonuçları kamuoyuyla paylaşıldı. Yayımlanan güncel listede et ürünleri, tatlılar, bitkisel yağlar, süt ürünleri, bal ve baharat grubunda yer alan toplam 29 farklı üründe taklit veya tağşiş yapıldığı açıklandı.

TATLILARDA AY ÇEKİRDEĞİ VE GIDA BOYASI TESPİT EDİLDİ

Bakanlığın verilerine göre, pastacılık ürünleri ve tatlı kategorisinde iki ayrı markada uygunsuzluk saptandı.

Fıstıksan Gıda Sanayi ve Dış Ticaret A.Ş. (İstanbul/Bağcılar) tarafından üretilen fıstıklı baklavada (Dilber Dudağı) ay çekirdeği ve gıda boyası tespit edilirken, Arzu Pastanesi - Ergün Kutluk (Siirt/Kurtalan) tarafından üretilen Arzu Pastanesi markalı Antep fıstıklı baklavada gıda boyası bulunduğu açıklandı.

ET VE HAZIR YEMEK ÜRÜNLERİNDE SAKATAT VE KANATLI ETİ ÇIKTI

Taklit ve tağşiş listesinde et ve et ürünleri geniş yer tuttu. Kule Sucukları (Afyonkarahisar) tarafından üretilen Kule Afyon Karahisar markalı ısıl işlem görmüş dana sucukta kanatlı eti ile sakatat (baş eti), Yunuseli Sucukları - Fatih Bayramça (Bursa/Osmangazi) üretimi Güllüoğlu Kasabı Sucukları markalı dana sucukta kanatlı eti, Zümrüt Et ve Et Ürünleri (Ankara/Polatlı) üretimi BSZ Bozanlı Serdar Zümrüt markalı sucukta ise sakatat (dil) bulundu.

Hazır yemek ve harçlarda da benzer uygunsuzluklar belirlendi. Şadırvan Sofra Salonu - Musa Ayhan (Diyarbakır/Bağlar) tarafından hazırlanan pişmiş lahmacunda (dana+kuzu eti) kanatlı eti ve sakatat (taşlık), As Pide - Emine Öznalcı (Manisa/Şehzadeler) firmasına ait çiğ pide harcında kanatlı eti ve sakatat (taşlık), Uğur Pideli Köfte (Bursa/Osmangazi) markalı çiğ dana köftede ise kanatlı eti saptandı. Ayrıca Afyonkarahisar merkezli firmalara ait çok sayıda ısıl işlem görmüş piliç sucukta mekanik ayrılmış kanatlı eti kullanıldığı duyuruldu.

ZEYTİNYAĞLARINA YİNE TOHUM YAĞI KARIŞTIRILDI

Bitkisel yağ denetimlerinde zeytinyağı ürünlerine ilişkin uygunsuzluklar da duyuruldu. Üniversal Pazarlama (Küplüce markası - Manisa/Akhisar), Çınarbey Nakliyat (Çınarbey markası - İstanbul/Esenler) ve Ehlice Etli Ekmek Fırın Yemekleri - Osman Sönmez (Manisa/Yunusemre) firmalarına ait natürel sızma zeytinyağlarında tohum yağları karıştırıldığı tespit edildi. Safi Yağ Tarım (Edem Safiyağ markası - Hatay/Antakya) üretimi 4 litrelik natürel sızma zeytinyağında ise daha düşük kaliteli zeytinyağı karıştırıldığı açıklandı.

TULUM PEYNİRİ, SİRKE, BAL VE BAHARATLARDA DA UYGUNSUZLUKLAR TESPİT EDİLDİ

Denetimler sonucında farklı ürün gruplarında da taklit ve tağşiş belirlendi:

Çeloğlu Gıda (Elazığ) tarafından üretilen Çeloğlu Ahmet markalı tam yağlı olgunlaştırılmış tulum peynirinde nişasta tespit edildi.

Konşenay Gıda (Konya/Karatay) üretimi Konşenay markalı kuşburnu sirkesinde gıda boyası bulundu.

Şeherli Gıda San. ve Tic. A.Ş. üretimi (marka sütununda Mahir Gıda San. ve Tic. A.Ş.-Koska ibaresi bulunan) çiçek balında taklit veya tağşiş yapıldığı ilan edildi.

Elvan Gıda tarafından üretilen Derman Baharat Öğütülmüş Kekik markalı üründe yabancı madde, Ege Yükselen Kuruyemiş - Emrah Sakisa tarafından satışa sunulan sumakta ise gıda boyası belirlendi.

Tüketiciler güncel taklit ve tağşiş listesine Tarım ve Orman Bakanlığının "Güvenilir Gıda" internet sitesi veya e-Devlet Kapısı üzerindeki "Güncel Gıda Kamuoyu Duyurusu Hizmeti" aracılığıyla erişebiliyor.

TAKLİT VEYA TAĞŞİŞ YAPILAN 29 ÜRÜNÜN LİSTESİ